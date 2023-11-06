Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow В Украине продолжили военное положение и мобилизацию arrow

В Украине продолжили военное положение и мобилизацию

6 ноября 2023 17:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине продолжили военное положение и мобилизацию
Мобилизированные мужчины в Украине. Фото: Вечерний Киев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продлили военное положение еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года. Также продлевается срок проведения общей мобилизации военнообязанных.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Читайте также:

В Украине продлили военное положение на 90 дней

"Только что наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней (проекты Законов реестр. № 10211 и 10212)", — говорится в сообщении.

Военное положение и мобилизация в Украине продолжается с 16 ноября 2023 года на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.

скриншот
Скриншот поста Арахамии

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и общей мобилизации с 16 ноября 2023 года еще на 90 дней.

Кроме того, заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова ответила, могут ли отменить военный призыв согласно Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Она уточнила, что документ создавали в расчете на прекращение войны через пять лет, однако учитывали и нынешнюю ситуацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме