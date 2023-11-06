В Украине продолжили военное положение и мобилизацию

Мобилизированные мужчины в Украине. Фото: Вечерний Киев

В Украине продлили военное положение еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года. Также продлевается срок проведения общей мобилизации военнообязанных.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.

Читайте также:

В Украине продлили военное положение на 90 дней

"Только что наш комитет поддержал продление срока действия военного положения и продление срока проведения общей мобилизации еще на 90 дней (проекты Законов реестр. № 10211 и 10212)", — говорится в сообщении.

Военное положение и мобилизация в Украине продолжается с 16 ноября 2023 года на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.

Скриншот поста Арахамии

Напомним, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проекты законов о продлении действия военного положения и общей мобилизации с 16 ноября 2023 года еще на 90 дней.

Кроме того, заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова ответила, могут ли отменить военный призыв согласно Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Она уточнила, что документ создавали в расчете на прекращение войны через пять лет, однако учитывали и нынешнюю ситуацию.