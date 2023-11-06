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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію

6 листопада 2023 17:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію
Мобілізовані чоловіки в Україні. Фото: Вечірній Київ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжили воєнний стан ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. Також продовжується строк проведення загальної мобілізації військовозобов'язаних.

Про це повідомив голова комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія.

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"Щойно наш комітет підтримав продовження строку дії воєнного стану та продовження строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів (проєкти Законів реєстр. № 10211 та 10212)", — йдеться у повідомленні.

Воєнний стан та мобілізація в Україні продовжується з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. 

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Скриншот допису Арахамії

Нагадаємо, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

Крім того, заступниця Міністра оборони України Наталя Калмикова відповіла, чи можуть скасувати військовий призов згідно з Концепцією військової кадрової політики до 2028 року. Вона уточнила, що документ створювали з розрахунку на припинення війни за п'ять років, однак враховували й теперішню ситуацію. 

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