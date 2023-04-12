В Украине будут судить российского генерала, руководившего штурмом "Азовстали"

Завод "Азовсталь" после российских бомбардировок. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участвовавшего в боевых действиях в Украине генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российский военный командир будет судиться заочно.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

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Подробности дела

Как рассказали в прокуратуре, командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил РФ с 24 февраля по май 2022 года по исполнению приказов военно-политического руководства государства-агрессора осуществлял личное руководство подчиненными подразделениями во время вторжения на территорию Донецкой области.

Командующий армией РФ обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей или других тяжких последствий, по предварительному сговору группой лиц, и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.437 УК Украины).

Российский генерал-лейтенант, которого будут судить за участие в боевых действиях в Украине. Фото: t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Следователи установили, что, находясь в командных пунктах армии оккупантов в г. Мариуполе, пгт Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневое и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенант решал вопросы военного планирования, координации и управления военными формированиями РФ. Также он отдавал приказы об обстрелах мирных жителей Донецкой области и оккупации территории региона.

"Обвиняемый участвовал в совещании с председателями псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики РФ и разработке плана полного захвата окруженного Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы военнослужащие ВСУ и гражданские", — говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечают в прокуратуре, он согласовывал действия подчиненных формирований по усиленному штурму предприятия и убийству руководящего состава украинских военных подразделений.

Сейчас россиянин скрывается от следствия, поэтому он объявлен в розыск.

Напомним, недавно стало известно, что российские оккупанты превращают разрушенный ими же Мариуполь в военную базу. В частности, на площадке "Азовстали" разместили боевые вертолеты российской армии.

Также ранее СМИ показали, как проходили первые переговоры между Украиной и Россией по поводу деблокады "Азовстали".