В Украине объявили отбой воздушной тревоги

Была угроза атаки ракетами

В Украине объявили об отбое воздушной тревоги. Запусков вражеских ракет или дронов не было.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сейчас тревога звучит только в Луганской области (311 дней и 20 часов) и Крыму (61 день и 14 часов).

Почему была тревога

Второй раз за день в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ВВС рф с территории Беларуси.

МиГ-31К является носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". К сожалению, наши средства ПВО не могут их перехватить. Иногда МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. По словам главы городской военной администрации Александра Вилкула, на подлете к городу было семь вражеских ракет.

"Кривой Рог. Ничего не выкладываем в интернет. Все остаемся в укрытиях. Еще семь ракет к нам на подлете", — сообщал Вилкул.

Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Люди слышали взрывы. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

В Киеве сработала ПВО. По словам корреспондентов Новини.LIVE, раздалось несколько мощных взрывов. Позже нардеп Мария Мезенцева заявила, что есть попадание ракет по Киеву. В Голосеевском районе обломки российской ракеты попали в частный сектор. Никто из людей не пострадал. Всего над столицей удалось сбить 10 ракет рф, сообщил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, взрывы раздавались в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске. Во Львовской области работала система ПВО.

В Укрэнерго сообщили о попадании ракетами по нескольким объектам энергоинфраструктуры.

"К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях", — говорится в сообщении.

Добавим, вчера российские солдаты нанесли самую массированную атаку по Запорожью. Так, всего за один час в городе зафиксировали 17 "прилетов", попадание в объект критической инфраструктуры.