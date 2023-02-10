В Україні оголосили відбій повітряної тривоги

Була загроза атаки ракетами

В Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. Запусків ворожих ракет чи дронів не було.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Наразі тривога лунає лише в Луганській області (311 днів та 20 годин) та Криму (61 день та 14 годин).

Чому була тривога

Вдруге за день в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К ВПС рф з території Білорусі.

МіГ-31К є носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал". На жаль, наші засоби ППО не можуть їх перехопити. Деколи МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі. За словами голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, на підльоті до міста було сім ворожих ракет.

"Кривий Ріг. Нічого не викладаємо в інтернет. Всі залишаємось в укриттях. Ще сім ракет до нас на підльоті", — повідомляв Вілкул.

Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Люди чули вибухи. Крім того, вибухи були й у Харкові.

У Києві спрацювала ППО. За словами кореспондентів Новини.LIVE, пролунало кілька потужних вибухів. Пізніше нардепка Марія Мезенцева заявила, що є влучання ракет по Києву. У Голосіївському районі уламки російської ракети потрапили в приватний сектор. Ніхто з людей не постраждав. Загалом над столицею вдалося збити 10 ракет рф, повідомив мер Віталій Кличко.

Крім того, вибухи лунали у Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську. На Львівщині працювали система ППО.

В Укренерго повідомили про влучання ракетами по кількох об'єктах енергоінфраструктури.

"На жаль, маємо влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях", — йдеться у повідомленні.

Додамо, вчора російські солдати завдали наймасованішої атаки по Запоріжжю. Так, всього за одну годину у місті зафіксували 17 "прильотів", є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.