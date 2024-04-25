В Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу — какая опасность для граждан

Воздушная тревога. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 25 апреля, снова объявили воздушную тревогу. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога 25 апреля

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Также об опасности для украинцев из-за взлета вражеского истребителя предупредил мониторинговый Telegram-канал monitor.

Скриншот сообщения monitor

Отметим, что по состоянию на 16.50 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Ранее Bild писало, что на Донецком направлении украинские военные перестали экономить боеприпасы для ударов по российским целям. Это, по мнению специалистов, произошло после того, как США приняли военную помощь для Украины.

Кроме того, ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.