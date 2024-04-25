В Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу — какая опасность для граждан
В Украине в четверг, 25 апреля, снова объявили воздушную тревогу. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога 25 апреля
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К!", — говорится в сообщении.
Также об опасности для украинцев из-за взлета вражеского истребителя предупредил мониторинговый Telegram-канал monitor.
Отметим, что по состоянию на 16.50 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Ранее Bild писало, что на Донецком направлении украинские военные перестали экономить боеприпасы для ударов по российским целям. Это, по мнению специалистов, произошло после того, как США приняли военную помощь для Украины.
Кроме того, ночью 25 апреля враг нанес несколько ударов по Никопольщине. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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