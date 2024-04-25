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В Україні вкотре оголосили повітряну тривогу — яка небезпека для громадян

25 квітня 2024 16:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні вкотре оголосили повітряну тривогу — яка небезпека для громадян
Повітряна тривога. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в п'ятницю, 25 квітня, знову оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога 25 квітня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України через зліт МіГ-31К!", — йдеться у повідомленні.

тривога 25 квітня
Скриншот допису Повітряних сил

Також про небезпеку для українців через зліт ворожого винищувача попередив моніторинговий Telegram-канал monitor.

зліт мігу 25 квітня
Скриншот допису monitor

Зазначимо, що станом на 16:50 повітряна тривога оголошена у всіх областях України.

яка небезпека тривога 25 квітня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше Bild писало, що на Донецькому напрямку українські військові припинили заощаджувати боєприпаси для ударів по російських цілях. Це, на думку фахівців, сталося після того, як США ухвалили військову допомогу для України. 

Крім того, уночі 25 квітня ворог завдав декілька ударів по Нікопольщині. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

обстріли
окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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