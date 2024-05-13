Воздушная тревога 13 мая — какие области в опасности

Воздушная тревога. Фото: Новини.LIVE

Во всех областях Украины в понедельник, 13 мая, в очередной раз объявили воздушную тревогу. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога 13 мая

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Также Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации с северо-востока. В связи с этим для прифронтовых территорий существует угроза применения авиационных средств поражения.

Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 16.50 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате атаки врага погиб мужчина, еще двое получили ранения.

Также мы писали, что аналитики ГУР установили личности оккупантов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.