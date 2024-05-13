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В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу — какая угроза

13 мая 2024 16:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушная тревога 13 мая — какие области в опасности
Воздушная тревога. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во всех областях Украины в понедельник, 13 мая, в очередной раз объявили воздушную тревогу. Граждан предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Воздушная тревога 13 мая

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

Также Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации с северо-востока. В связи с этим для прифронтовых территорий существует угроза применения авиационных средств поражения.

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Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 16.50 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

воздушная тревога 13 мая
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате атаки врага погиб мужчина, еще двое получили ранения.

Также мы писали, что аналитики ГУР установили личности оккупантов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.

обстрелы
оккупанты
ПВО
воздушная тревога
ракеты
истребитель
война в Украине

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