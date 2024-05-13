Воздушная тревога 13 мая — какие области в опасности

В Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу — какая угроза
Во всех областях Украины в понедельник, 13 мая, в очередной раз объявили воздушную тревогу. Граждан предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Воздушная тревога 13 мая
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.
Также Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации с северо-востока. В связи с этим для прифронтовых территорий существует угроза применения авиационных средств поражения.
По состоянию на 16.50 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. В результате атаки врага погиб мужчина, еще двое получили ранения.
Также мы писали, что аналитики ГУР установили личности оккупантов, причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины.
Читайте Новини.LIVE!