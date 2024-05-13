Повітряна тривога 13 травня — які області в небезпеці

В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу — яка загроза
У всіх областях України в понеділок, 13 травня, вчергове оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога 13 травня
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.
Також Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації з північного сходу. У зв'язку з цим для прифронтових територій існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Станом на 16:50 повітряна тривога оголошена по всій території України.
Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, ще двоє — отримали поранення.
Також ми писали, що аналітики ГУР встановили особи окупантів, які причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.
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