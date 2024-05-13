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В Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу — яка загроза

13 травня 2024 16:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряна тривога 13 травня — які області в небезпеці
Повітряна тривога. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У всіх областях України в понеділок, 13 травня, вчергове оголосили повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Також Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації з північного сходу. У зв'язку з цим для прифронтових територій існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 16:50 повітряна тривога оголошена по всій території України.

повітряна тривога 13 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти вкотре обстріляли Сумську область. Внаслідок атаки ворога загинув чоловік, ще двоє — отримали поранення.

Також ми писали, що аналітики ГУР встановили особи окупантів, які причетні до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. 

обстріли
окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
винищувач
війна в Україні

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