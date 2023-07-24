В небе вражеские беспилотники. Фото: соцсети

Ночью, 24 июля, в Украине второй раз за ночь раздается воздушная тревога. Карта тревог объявлена в нескольких областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 24 июля

Карта тревог снова начала "краснеть" около двух ночи.

Мониторинговые каналы сообщают, что существует угроза применения БпЛА типа "Shahed" с юга.

Опасно может быть в Одесской области.

Крымские паблики публикуют видео, как в направлении Одессы летят беспилотники.

Напомним, вечером 23 июля в Украине в некоторых областях была объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться около 23:00. Воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской авиации.

Мы писали, что ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

Так мы писали, что в Офисе Президента Украины отреагировали на ночной обстрел Одессы 23 июля. Там назвали это нескрываемым террором мирного города.