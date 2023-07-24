Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Украине снова в некоторых областях объявлена воздушная тревога: угроза БпЛА arrow

В Украине снова в некоторых областях объявлена воздушная тревога: угроза БпЛА

24 июля 2023 01:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 24 июля
В небе вражеские беспилотники. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 24 июля, в Украине второй раз за ночь раздается воздушная тревога. Карта тревог объявлена в нескольких областях Украины. 

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине ночью 24 июля

Карта тревог снова начала "краснеть" около двух ночи.

Мониторинговые каналы сообщают, что существует угроза применения БпЛА типа "Shahed" с юга.

Опасно может быть в Одесской области.

Крымские паблики публикуют видео, как в направлении Одессы летят беспилотники.

Напомним, вечером 23 июля в Украине в некоторых областях была объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться около 23:00. Воздушные силы Украины сообщили об активности вражеской авиации.

Мы писали, что ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

Так мы писали, что в Офисе Президента Украины отреагировали на ночной обстрел Одессы 23 июля. Там назвали это нескрываемым террором мирного города.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз