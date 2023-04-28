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В Укрэнерго рассказали, повредила ли ночная атака россиян энергосистему Украины

28 апреля 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Укрэнерго рассказали, повредила ли ночная атака россиян энергосистему Украины
Энергетики ремонтируют энергетическую инфраструктуру Украины. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночная ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре. Обстрелы не привели к необходимости ограничения потребления.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Как ночные обстрелы повлияли на энергосистему Украины

В Укрэнерго отмечают, что несмотря на то, что обстрелы россиян не нанесли повреждений энергетической инфраструктуре, остается сложная ситуация на востоке Украины, где из-за обстрелов был поврежден именно энергетический объект.

"По состоянию на 28 апреля производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Водополье спадает. Гидроэлектростанции продолжают работать не только для покрытия пиков потребления утром и вечером, но и на протяжении всех суток", говорится в сообщении.

Сколько энергетических объектов пострадали от обстрелов россиян

В Укрэнерго рассказали, что в результате 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения. Для восстановления того уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, все еще необходимо много ресурса и времени.

"Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, просим по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", отметили энергетики.

Напомним, что в ночь на 28 апреля Украина пережила очередную массированную ракетную атаку. Были зафиксированы попадания в нескольких городах Украины, в частности, в Умани и Днепре.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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