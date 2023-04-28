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В Укренерго розповіли, чи пошкодила нічна атака росіян енергосистему України

28 квітня 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Укренерго розповіли, чи пошкодила нічна атака росіян енергосистему України
Енергетики ремонтують енергетичну інфраструктуру України. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нічна ракетна атака росіян не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі. Обстріли не призвели до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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В Укренерго зазначають, що попри те, що обстріли росіян не завдали пошкоджень енергетичній інфраструктурі, залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень саме енергетичний об’єкт.

"Станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

Скільки енергетичних об'єктів постраждали від обстрілів росіян

В Укренерго розповіли, що внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. Для відновлення того рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.

"Щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися, просимо за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години", — зазначили енергетики.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Були зафіксовані влучання у кількох містах України, зокрема, в Умані та Дніпрі.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про деталі масового ракетного удару. За його словами, російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Загалом було знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555.

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