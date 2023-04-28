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Рятувальна операція в Умані: Новини.LIVE з місця події наживо

28 квітня 2023 13:16
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Рятувальна операція в Умані: Новини.LIVE з місця події наживо
Рятувальна операція в Умані. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наразі в Умані ще триває рятувальна операція після нічної атаки росіян. Кількість жертв вже збільшилась до 14.

Кореспонденти Новини.LIVE перебувають на місці події.

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Нічна атака Умані

У ніч проти 28 квітня Україна пережила чергову масовану ракетну атаку. Російські окупаційні війська обстріляли Умань.

Станом на 12:40 28 квітня в обстріляному російськими окупантами багатоповерховому житловому будинку загинуло 14 людей. Серед загиблих — двоє десятирічних дітей.

Кореспондентка Новини.LIVE, яка перебуває в Умані, повідомила про те, що у зруйнованому ракетою під'їзді досі триває пожежа, яку намагаються загасити.

На місці трагедії працюють кількасот рятувальників, які намагаються розібрати завали. Скільки людей досі перебуває під руїнами будинку — поки що невідомо.

Крім зруйнованої ракетою багатоповерхівки, постраждали і навколишні будинки.

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Рятувальна операція в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Рятувальна операція в Умані. Фото: Новини.LIVE
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Рятувальна операція в Умані. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.  На цей час вже відомо про 14 загиблих та дев'ятьох поранених. Розбір завалів триває.

В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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