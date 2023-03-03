В Запорожье увеличилось количество погибших в результате ракетного удара

Под развалинами дома нашли тела еще двух погибших

В Запорожье продолжается разбор завалов на месте попадания российской ракеты в многоэтажку. Спасатели деблокировали тела двух жителей обстрелянного подъезда.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Ликвидация последствий продолжается

Спасатели продолжают в круглосуточном режиме разбирать завалы на месте попадания российской ракеты в запорожскую многоэтажку.

Коммунальные службы вывезли более 100 тонн строительных обломков, в которые превратился пораженный подъезд.

Также на месте трагедии изначально работали психологи ГСЧС, которые оказали помощь 76 жителям этого дома и родственникам пострадавших запорожцев.

Новые данные о погибших

Вместе с тем в процессе разбора завалов продолжает увеличиваться количество жертв обстрела многоэтажки.

Так, известно, что по состоянию на 7:00 3 марта спасатели обнаружили под развалинами пораженного подъезда тела еще двух погибших жильцов дома.

Напомним, что в ночь с 1 на 2 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Удар был нанесен около 1:30 ночи, предположительно из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Был полностью разрушен один подъезд этого дома. По предварительным данным, под развалинами нашли по меньшей мере двух погибших жильцов дома.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Запорожью. Он заверил, что все оккупанты будут изгнаны из Украины, а россия обязательно ответит за все содеянное на украинской земле.

Фото: ГСЧС