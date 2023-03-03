В Запоріжжі збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару

В Запоріжжі під завалами зруйнованого російською ракетою будинку знайшли ще два тіла
В Запоріжжі продовжується розбір завалів на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку. Рятувальники деблокували тіла ще двох мешканців обстріляного під’їзду.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
-
Росія має два плани щодо майбутнього України: яке місце в цих планах займає Медведчук
-
В Чорному морі зменшилась кількість ракетоносіїв, втім загроза не минула
-
Данілов розповів, чому Україна не атакує Білорусь і що думає про Лукашенка
-
Влада знову планує терміново збільшити витрати на оборону: що хочуть реалізувати
-
Чи буде Китай постачати зброю росії: прогноз секретаря РНБО Данілова
-
На північній околиці Києва можуть лунати вибухи: у КМВА назвали причину
-
У Monobank розповіли, скільки коштів на армію українці зібрали за рік
-
У Флориді від амеби помер чоловік, який промив ніс водою з-під крана
-
Данілов розповів, чи вплине постачання ATACMS на деокупацію України
-
"Покарали "Реал" за самовпевненість": Гаві назвав причину перемоги "Барселони"
Ліквідація наслідків триває
Рятувальники продовжують у цілодобовому режимі розбирати завали на місці влучання російської ракети у запорізьку багатоповерхівку.
Комунальні служби вивезли уже понад 100 тонн будівельних уламків, на які перетворився уражений ракетою під’їзд.
Також на місці трагедії з самого початку працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 76 мешканцям цього будинку та родичам постраждалих запоріжців.
Нові дані про загиблих
Разом з тим, в процесі розбору завалів продовжує збільшуватися кількість жертв обстрілу багатоповерхівки.
Так, відомо, що станом на 7:00 3 березня рятувальники виявили під руїнами ураженого під’їзду тіла ще двох загиблих мешканців будинку.
Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар був завданий близько 01:30 ночі, імовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Було повністю зруйновано один під’їзд цього будинку. За попередніми даними, під руїнами знайшли щонайменше двох загиблих мешканців будинку.
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Запоріжжю. Він запевнив, що усі окупанти будуть вигнані з України, а росія обов’язково відповість за усе скоєне на українській землі.
Фото: ДСНС