В Запоріжжі збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару

Під руїнами будинку знайшли тіла ще двох загиблих

В Запоріжжі продовжується розбір завалів на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку. Рятувальники деблокували тіла ще двох мешканців обстріляного під’їзду.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Ліквідація наслідків триває

Рятувальники продовжують у цілодобовому режимі розбирати завали на місці влучання російської ракети у запорізьку багатоповерхівку.

Комунальні служби вивезли уже понад 100 тонн будівельних уламків, на які перетворився уражений ракетою під’їзд.

Також на місці трагедії з самого початку працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 76 мешканцям цього будинку та родичам постраждалих запоріжців.

Нові дані про загиблих

Разом з тим, в процесі розбору завалів продовжує збільшуватися кількість жертв обстрілу багатоповерхівки.

Так, відомо, що станом на 7:00 3 березня рятувальники виявили під руїнами ураженого під’їзду тіла ще двох загиблих мешканців будинку.

Нагадаємо, що у ніч з 1 на 2 березня російські окупанти вкотре обстріляли Запоріжжя. Удар був завданий близько 01:30 ночі, імовірно із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Було повністю зруйновано один під’їзд цього будинку. За попередніми даними, під руїнами знайшли щонайменше двох загиблих мешканців будинку.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Запоріжжю. Він запевнив, що усі окупанти будуть вигнані з України, а росія обов’язково відповість за усе скоєне на українській землі.

Фото: ДСНС