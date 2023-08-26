В Запорожской области раздаются взрывы: угроза БпЛА
В Запорожской области уже почти час длится воздушная тревога. В регионе сообщают об угрозе БПЛА. Людей призывают оставаться в укрытиях. Работает ПВО.
Об этом сообщает єРадар.
Что известно о взрывах в Запорожье
"Просим срочно последовать в укрытие!", — подчеркнул глава ОВА Юрий Малашко.
В Воздушных Силах ВСУ предупредили о возможной атаке региона дронами-камикадзе.
"Запорожская область — угроза применения ударных БПЛА!", — информирует командование.
Как сообщает еРадар в Запорожье работает ПВО.
"Запорожье отражается", — информирует канал.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты беспощадно обстреляли Запорожскую область: в полиции рассказали о последствиях.
Также в субботу, 26 августа, россияне обстреляли Херсон: есть пострадавшие.