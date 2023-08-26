В Запорожской области раздаются взрывы: угроза БпЛА

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В Запорожской области уже почти час длится воздушная тревога. В регионе сообщают об угрозе БПЛА. Людей призывают оставаться в укрытиях. Работает ПВО.

Об этом сообщает єРадар.

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"Просим срочно последовать в укрытие!", — подчеркнул глава ОВА Юрий Малашко.

Скриншот сообщения Юрия Малашко

В Воздушных Силах ВСУ предупредили о возможной атаке региона дронами-камикадзе.

"Запорожская область — угроза применения ударных БПЛА!", — информирует командование.

Скриншот сообщения ПС

Как сообщает еРадар в Запорожье работает ПВО.

"Запорожье отражается", — информирует канал.

Скриншот сообщения естьРадар

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты беспощадно обстреляли Запорожскую область: в полиции рассказали о последствиях.

Также в субботу, 26 августа, россияне обстреляли Херсон: есть пострадавшие.