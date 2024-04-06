В Запорожской области в течение суток звучали взрывы — Федоров назвал количество погибших и раненых

Поврежденное обстрелом здание. Фото: Национальная полиция

В Запорожье в результате ракетного удара российских захватчиков погибли четыре человека, 23 человека получили ранения. Всего за прошедшие сутки враг нанес 260 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 6 апреля.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 260 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области:

Войска РФ ударили по меньшей мере пятью ракетами по Запорожью;

По Роботиному нанесли авиационные удары;

46 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку;

9 обстрелов РСЗО накрывали Малую Токмачку и Роботино;

199 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Вербового.

От местных жителей поступило 48 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Федоров также добавил, что во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны области были уничтожены три ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Сейчас известно о 23 раненых гражданах, среди них — двое детей и полицейский. Также погибли двое мужчин и две женщины.

Полисмен на месте обстрела. Фото: Национальная полиция

Правоохранитель проводит следственные действия. Фото: Национальная полиция

Поврежденный обстрелом дом. Фото: Национальная полиция

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеского обстрела пострадали люди , а также поврежден ряд зданий.