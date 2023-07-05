"Вагнер" — все": Сырский подшутил над российскими военными

Генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: google.com

Генерал-полковник командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посмеялся над частной военной компанией "Вагнер". Так, в разговоре с журналисткой ABC генерал заявил, что история "вагнеровцев" закончилась.

Фото с интервью ABC Сырский обнародовал в Telegram.

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Сырский посмеялся над ЧВК "Вагнер"

"Я думаю, что история Вагнера закончилась", — отметил командующий в разговоре.

Об этом он упомянул и в своем сообщении и добавил, что о конце ЧВК "Вагнер" знают и на ABC.

"Вагнер" — все. Теперь об этом знают и на ABC", — посмеялся Сырский.

Последние новости о ЧВК "Вагнер"

Напомним, что наступление наемников криминальной группировки ЧВК "Вагнер" с территории Беларуси маловероятно. Однако в случае чего Силы Обороны Украины готовы дать достойный отпор.

Также мы писали, что строительство лагерей для наемников ЧВК "Вагнер", связанных с Пригожиным, началось в Осиповицком районе, расположенном на юго-западе Могилевской области в Белоруссии. Снимки, сделанные местным жителем, показывают палатки, буржуйки и настилы внутри них.

Добавим, что "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества. Евгений Пригожин заявил об этом в своем последнем обращении.