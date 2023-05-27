"Вагнеровцы" действительно выходят из Бахмута: Данилов объяснил, почему радоваться рано

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: google.com

Часть наемников Евгения Пригожина все же покинули город Бахмут. Однако радоваться рано, поскольку враг просто пытается выиграть время, чтобы "перегруппироваться в других направлениях".

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

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На вопрос, идут ли наемники Вагнера, Данилов ответил: "Да, это происходит. Но это не значит, что они перестанут с нами воевать. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах… они перегруппируются на других трех локациях".

Он также добавил, что украинские военные контролируют небольшую часть города, и мы признаем это. Но нужно иметь в виду, что Бахмут сыграл большую роль в этой войне.

Информация от британской разведки

Уход "вагнеровцев" из Бахмута подтвердили и в британской разведке.

"По состоянию на 24 мая 2023 года силы так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР), вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование", — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что в последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, вероятно, перекинулись из района Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин заявлял, что через несколько дней уведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. По его словам, "вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины. Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута должен был начаться 10 мая.

Причиной выхода ЧВК Пригожин назвал "снарядный голод" из-за непонятной позиции министерства обороны РФ.

Однако уже 20 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью захватили Бахмут. По его словам, это произошло в 12:00.

Пригожин сообщил, о новой дате выхода его наемников из города. Он утверждал, что "вагнеровцы" выйдут из Бахмута 25 мая и отправятся на отдых и переподготовку, поскольку они воевали 427 дней.