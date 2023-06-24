"Вагнеровцы" пересекли КПП: заходят в Ростов

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вместе с наемниками. Фото: Пригожин

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ и заявили, что будут выполнять любые приказы своего главаря Евгения Пригожина. Также есть многочисленные сообщения о том, что "вагнеровцы" входят в Ростовскую область.

Новини.LIVE собрали основную информацию об этих событиях.

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Так, Пригожин заявил, что его наемники пересекают границы КПП и входят в Ростовскую область. При этом в Ростове улицы патрулирует военная техника, а губернатор Ростовской области Василий Голубев призывает жителей не выходить на улицу ради безопасности.

Пригожин уточнил, что его военных на КПП встретили очень приятно и даже обнимали.

Также главарь "вагнеровцев" уверял, что его наемников обстрелял военный вертолет, который они собственноручно сбили. Однако видеодоказательств этого события нет.

По словам российских СМИ, кремлевские власти перекрыли улицы в Ростове-на-Дону. Так, движение перекрыто с одной стороны Буденновского проспекта, а также на части улицы Пушкинской.

Отмечается, что в этом районе расположены БТРы — "Патруль-А" и "Тигр-М" и несколько бойцов с пулеметами. Осуществляется патрулирование вертолетами из воздуха.

В общем, сейчас движение нормальное, на улицах есть несколько человек. Ситуация пока спокойная.

В свою очередь мировые лидеры наблюдают за этой ситуацией. Так, в США прямо отметили, что "следят за ситуацией в РФ". Кроме того, Белый дом заявил, что будет консультироваться с союзниками и партнерами.

Что касается российского президента, то его приспешники уверяют, что Путин знает о ситуации вокруг Пригожина. Однако самого диктатора еще не видели.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Добавим, что в России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.