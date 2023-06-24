"Вагнерівці" перетнули КПП: заходять до Ростова

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин разом із найманцями. Фото: Пригожин

Сьогодні вночі, 24 червня, найманці ПВК "Вагнер" відмовилися коритися військовому керівництву РФ і заявили, що виконуватимуть будь-які накази свого ватажка Євгенія Пригожина. Також є численні повідомлення про те, що "вагнерівці" заходять у Ростовську область.

Новини.LIVE зібрали основну інформацію про ці події.

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Так, Пригожин заявив, що його найманці перетинають кордони КПП та входять у Ростовську область. При цьому в Ростові вулиці патрулює військова техніка, а губернатор Ростовської області Василь Голубєв закликає жителів не виходити на вулицю задля безпеки.

Пригожин уточнив, що його військових на КПП зустріли дуже приємно і навіть обіймали.

Також ватажок "вагнерівців" запевняв, що його найманців обстріляв військовий гелікоптер, який вони власноруч збили. Однак відеодоказів цієї події немає.

За словами російських ЗМІ, кремлівська влада перекрила вулиці в Ростові-на-Дону. Так, рух перекрито з одного боку Буденновского проспекту, а також на частині вулиці Пушкінської.

Зазначається, що в цьому районі розміщені БТРи — "Патруль-А" та "Тигр-М" і кілька бійців з кулеметами. Здійснюється патрулювання з повітря.

Загалом наразі рух нормальний, на вулицях є кілька людей. Ситуація поки що спокійна.

Своєю чергою світові лідери спостерігають за цією ситуацією. Так, у США прямо зазначили, що "стежать за ситуацією в РФ". Крім того, Білий дім заявив, що консультуватиметься з союзниками та партнерами.

Щодо російського президента, то його поплічники запевняють, що Путін знає про ситуацію навколо Пригожина. Однак самого диктатора ще не бачили.

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.

Додамо, що в Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.