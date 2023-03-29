"Вагнеровцы" просят поддержки армии россии для боев за Бахмут, — Череватый

Сергей Череватый

"Вагнеровцы" не способны самостоятельно обеспечивать наступления в районе Бахмута и вынуждены просить поддержки у российской регулярной армии.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Поражение "вагнеровцев"

Как отметил Череватый, российские военные уже почти девять месяцев не оставляют попыток захватить Бахмут. Однако украинские защитники стабилизируют ситуацию на фронте и мужественно стоят на защите города-крепости.

"Главной силой врага остается ЧВК "Вагнера", но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших узников. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта", — сказал спикер.

Череватый отметил, что "вагнеровцы" вынуждены просить о поддержке авиации и артиллерии регулярного войска армии России.

"Они хвастались, что у них все автономно, но они не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступательную работу", — добавил он.

Напомним, недавно Владимир Зеленский привел аргументы, почему Украине важно удержать Бахмут. Оборона города важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения, ведь его потеря может привести к давлению поиска компромисса.

Ранее сообщалось, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.

Также мы писали, что русские войска были вытеснены из одной из ключевых дорог в городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.