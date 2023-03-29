"Вагнерівці" просять підтримки армії рф для боїв за Бахмут, — Череватий

Сергій Череватий

"Вагнерівці" не здатні самостійно забезпечувати наступи у районі Бахмута та вимушені просити підтримки в російської регулярної армії.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Поразка "вагнерівців"

Як зазначив Череватий, російські військові вже майже дев'ять місяців не полишають спроб захопити Бахмут. Проте українські захисники стабілізують ситуацію на фронті та мужньо стоять на захисті міста-фортеці.

"Головною силою ворога залишається ПВК "Вагнера", але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді й понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта", — сказав речник.

Череватий зазначив, що "вагнерівці" змушені просити про підтримку авіації та артилерії регулярного війська армії рф.

"Вони вихвалялися, що у них все автономне, але вони не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступальну роботу", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський навів аргументи, чому Україні важливо утримати Бахмут. Оборона міста є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору, адже його втрата може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.

Раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.