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"Вагнерівці" просять підтримки армії рф для боїв за Бахмут, — Череватий

29 березня 2023 22:23
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Сергій Череватий
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

"Вагнерівці" не здатні самостійно забезпечувати наступи у районі Бахмута та вимушені просити підтримки в російської регулярної армії.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Поразка "вагнерівців"

Як зазначив Череватий, російські військові вже майже дев'ять місяців не полишають спроб захопити Бахмут. Проте українські захисники стабілізують ситуацію на фронті та мужньо стоять на захисті міста-фортеці.

"Головною силою ворога залишається ПВК "Вагнера", але в силу щоденних втрат під сотню, а іноді й понад дві сотні вбитими, їм не вистачає особового складу, навіть оцих колишніх в'язнів. Ми бачимо, що динаміка така, що вони змушені підсилюватися підрозділами регулярної армії окупанта", — сказав речник.

Череватий зазначив, що "вагнерівці" змушені просити про підтримку авіації та артилерії регулярного війська армії рф.

"Вони вихвалялися, що у них все автономне, але вони не можуть забезпечити себе повною мірою, щоб вести наступальну роботу", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський навів аргументи, чому Україні важливо утримати Бахмут. Оборона міста є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору, адже його втрата може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.

Раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.   

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