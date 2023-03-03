"Вагнеровцы" распускают слухи, что рф скоро выведет войска из Украины: перехват ГУР

Оккупационные войска несут значительные потери на востоке Украины

Представители российской частной компании "Вагнер" рассказывают мобилизованным россиянам о скором завершении войны. При этом русские кафиры удивляются тому, как воюют "вагнеровцы" — они терпят большие потери и при этом продолжают идти в бой.

Об этом рассказал один из российских оккупантов в телефонном разговоре, перехват которого обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

Подробности

Военнослужащий россии рассказал своей собеседнице, что бойцы ЧВК распускают слухи, будто война скоро должна закончиться, и рф выведет из Украины свои войска.

В то же время оккупант отмечает, что "вагнеровцы" несут значительные потери на востоке Украины.

"Они вообще *банутые эти чвк-ки… они все обкуренные, нах*й. Они все зеки (ЧВК), бл*, но они *башат там вообще. Здесь п*здец — столько 200-х, ох*еть", — рассказал военнослужащий оккупационной армии.

Напомним, террорист и владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин записал видео, в котором он утверждает о якобы окружении Бахмута. Но на самом деле, как заявляет Центр национального сопротивления, это часть дезинформационной кампании.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр 2 марта сообщила о том, что наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, которая сопровождает штурм Бахмута.