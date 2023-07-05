"Вагнеровцев" на фронте заменят заключенными и кадыровцами, — СМИ

Кадыровцы. Фото: Кавказ. Реалии

Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить дыры, оставленные выведенными из поля боя "вагнеровцами". Таким образом, российское руководство пытается избежать проведения мобилизации.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

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Отмечается, что из-за активного украинского наступления на Бахмутском направлении, российские подразделения рискуют быть перенапряженными. Россия развернула большое количество войск в Бахмуте после того, как НПК "Вагнера" объявила о выходе из города в конце мая, что привело к нехватке в оккупированных районах юга Украины.

Отправляя на войну узников и кадыровцев, российское руководство пытается избежать проведения мобилизации. Относительно заключенных сейчас их насчитывается около 15 тыс. и, вероятно, их будет еще больше.

Кроме того, Медведев заявил, что в этом году минобороны набрало 185 тыс. контрактников. Эту цифру невозможно проверить независимо.

Напомним, что в июне "вагнеровцы" отступили из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу. Количество российских наступательных операций в городе и вокруг значительно уменьшилось.

Однако наемники Евгения Пригожина сразу пошли на Ростов и Воронеж.