"Вагнеровцев" на фронте заменят заключенными и кадыровцами, — СМИ
Россия готовится отправить в Украину больше чеченских боевиков и осужденных, чтобы заполнить дыры, оставленные выведенными из поля боя "вагнеровцами". Таким образом, российское руководство пытается избежать проведения мобилизации.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Как Россия закрывает пробелы нехватки военных
Отмечается, что из-за активного украинского наступления на Бахмутском направлении, российские подразделения рискуют быть перенапряженными. Россия развернула большое количество войск в Бахмуте после того, как НПК "Вагнера" объявила о выходе из города в конце мая, что привело к нехватке в оккупированных районах юга Украины.
Отправляя на войну узников и кадыровцев, российское руководство пытается избежать проведения мобилизации. Относительно заключенных сейчас их насчитывается около 15 тыс. и, вероятно, их будет еще больше.
Кроме того, Медведев заявил, что в этом году минобороны набрало 185 тыс. контрактников. Эту цифру невозможно проверить независимо.
Напомним, что в июне "вагнеровцы" отступили из города Бахмут, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу. Количество российских наступательных операций в городе и вокруг значительно уменьшилось.
Однако наемники Евгения Пригожина сразу пошли на Ростов и Воронеж.