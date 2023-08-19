Беспилотники Vampire, дроны для ВСУ, детали, характеристики

Новый украинский ударный дрон Vampire. Фото: itc.ua

Украинские предприятия продолжают производить новые варианты беспилотников. Сейчас ударные дроны Vampire, производства компании SkyFall, отправились на фронт, где будут помогать Силам обороны Украины уничтожать вражескую технику.

Новый украинский дрон для войны

Полномасштабная российско-украинская война подтолкнула отечественную промышленность к началу работы над беспилотными летательными аппаратами. Можно сказать, что эта отрасль получила более серьезный импульс для развития. В основном, в Украине производят дроны-разведчики — Новини.LIVE уже писали о проекте "Сыч", о легком дроне Mini Shark, о беспилотнике-"невидимке" SpyGun. Но на этом украинцы не остановились.

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Компания SkyFall разработала ударный беспилотный летательный аппарат под характерным названием Vampire ("Вампир"). Как рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, эти дроны уже уехали на фронт в количестве 270 штук.

Этот аппарат — также порождение нынешней войны. Разработки этого БпЛА начались в июне прошлого года, после первого успеха Вооруженных сил Украины, после освобождения Киевской, Черниговской и почти всей Харьковской области.

Дешево, но эффективно

Как уже было сказано, этот беспилотник, в отличие от других украинских разработок, является ударным аппаратом. Он может нести на борту до 15 кг взрывчатки, поднимаясь на высоту до 400 метров.

15 килограммов — это много или мало? В теории Vampire может сбрасывать на вражеские силы как осколочно-фугасные, так и кумулятивные и даже термобарические боеприпасы. Поэтому украинские "Вампиры" будут являться угрозой не только живой силе российского оккупационного контингента, но и военной технике захватчиков — в частности, танкам, бронетранспортерам и другой тяжелой технике.

Известно, что разработчики для облегчения общей массы дрона решили использовать карбоновое волокно. Часть деталей компания-производитель вообще печатает на 3D-принтере. Все это было необходимо для того, чтобы снизить стоимость одного беспилотника. В настоящее время Vampire стоит около 10 тысяч долларов.

Связь и "глаза" Vampire

Как оператор работает с беспилотником SkyFall? Здесь есть два варианта связи — пульт оператора может управлять дроном либо через радиочастоты, либо с помощью GPS. Конечно, российские средства радиоэлектронной борьбы могут заглушить связь, но в таком случае БпЛА продолжит полет до тех пор, пока не возобновит связь с наземной станцией управления. Если же этого не произойдет, то после полной разрядки аккумуляторов (их на "Вампире" два, установлены на боках корпуса) он просто упадет и взорвется. Учитывая, что он будет работать по линии фронта, вероятность успешного завершения миссии — то есть нанесения ущерба оккупантам — все-таки остается.

Еще одним достоинством этого летательного аппарата является то, что на нем установлен тепловизор. То есть Vampire может работать не только днем, но и ночью. В темноте он "видит" на расстояние до 120 метров. Вроде бы и немного, но штука в том, что врагу увидеть этот ударный дрон еще труднее. А если россияне и сумеют увидеть "Вампира", то в него еще нужно попасть из стрелкового оружия. Кстати, во время испытаний в боевых условиях один дрон был подстрелен оккупантами, но сумел вернуться на базу, столь крепким для российских пуль оказался его корпус.

Цифры и легкость работы

Летает новый украинский ударный дрон недалеко — всего на 10 километров. Связь с оператором держит на расстоянии 6 км. Скорость тоже невысокая — до 80 км/ч без погрузки, со взрывными устройствами вдвое меньше. С 10-килограммовым зарядом может пролететь до 23 минут, а без нагрузки — до 37.

Дроны Vampire

Фото: itc.ua

Прямо скажем, показатели скромные. Но, во-первых, для тех подразделений Сил обороны Украины, которые находятся на передовой, этого вполне хватит для того, чтобы нанести удар по российским укреплениям или танкам. А во-вторых, у "Вампира" есть очень серьезное преимущество — скорость обучения операторов. В компании SkyFall заявляли, что выучиться работать с Vampire можно буквально за три часа!

Итак, армию отечественных дронов пополняет новый беспилотник — "Вампир", с которым легко работать, который может летать ночью, готовый к ударам по российским войскам, а сам может пережить и относительно небольшое ранение. Недорогие, что позволит насытить ими передовые подразделения Вооруженных сил Украины и наносить еще больше чувствительных точечных ударов по войскам, технике и оборонным сооружениям российских оккупантов.