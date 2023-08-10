Ударили по медучреждению и детсаду: россияне жестко обстреляли Херсонщину

Последствия обстрела в Херсонской области. Иллюстративное фото: ГСЧС

Оккупанты продолжают безжалостно атаковать мирные украинские города. Так, в среду, 9 августа россияне совершили 65 обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Как сообщил глава ОВА, за минувшие сутки оккупанты 65 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Обстрелы ощутил и областной центр.

"По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию складов коммунального предприятия, территорию и гаражные помещения амбулатории и линию электропередач в Херсонском районе", — сообщил Прокудин.

К тому же российские террористы ударили по территории медицинского учреждения в Бериславском районе и детсаду в Херсоне.

"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Александра Прокудина

Напомним, ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии.

В то же время в Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня.

Также ночью оккупанты атаковали Ровенскую область.