Ударили по медучреждению и детсаду: россияне жестко обстреляли Херсонщину
Оккупанты продолжают безжалостно атаковать мирные украинские города. Так, в среду, 9 августа россияне совершили 65 обстрелов Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Что известно об обстрелах Херсонщины за прошедшие сутки
Как сообщил глава ОВА, за минувшие сутки оккупанты 65 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Обстрелы ощутил и областной центр.
"По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию складов коммунального предприятия, территорию и гаражные помещения амбулатории и линию электропередач в Херсонском районе", — сообщил Прокудин.
К тому же российские террористы ударили по территории медицинского учреждения в Бериславском районе и детсаду в Херсоне.
"Из-за российской агрессии два человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, ЗАЭС потеряла питание по основной высоковольтной линии.
В то же время в Генштабе рассказали, чем оккупанты обстреливали Украину в течение дня.
Также ночью оккупанты атаковали Ровенскую область.