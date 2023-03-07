Ударили по личному составу оккупантов: в Генштабе рассказали об очередных потерях россиян

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по россиянам. Авиация оборонительных сил Украины поразила 6 ударов в области концентрации персонала и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ наносит удары по оккупантам

В сообщении говорится, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение дня поразили одну российскую зенитную ракетную систему противовоздушной обороны "Бук-М1-2" и три района концентрации вражеской живой силы.

Напомним, что в начале полномасштабного российского вторжения Вооруженные силы Украины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Однако многие были брошены агрессором на поле боя или отобраны в честном бою украинскими воинами. Сейчас эта техника восстановлена, переделана, усовершенствована и помогает украинцам избивать захватчиков их же оружием.

Также сообщалось, что украинские военные уничтожили три роты российских оккупантов и четыре склада боеприпасов на Донецком направлении.