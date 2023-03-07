Вдарили по особовому складу окупантів: у Генштабі розповіли про чергові втрати росіян

Збройні сили України

Збройні сили України продовжують завдавати ударів росіянам. Авіація оборонних сил України вразила 6 ударів у галузі концентрації персоналу та військової техніки окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

ЗСУ завдає ударів по окупантах

У повідомленні йдеться, що підрозділи ракетних військ та артилерії протягом дня вразили одну російську зенітну ракетну систему протиповітряної оборони "Бук-М1-2" та три райони концентрації ворожої живої сили.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного російського вторгнення Збройні сили України знищили тисячі одиниць ворожої техніки. Проте багато хто був кинутий агресором на полі бою або відібраний у чесному бою українськими воїнами. Зараз ця техніка відновлена, перероблена, удосконалена та допомагає українцям бити загарбників їхньою ж зброєю.

Також повідомлялося, що українські військові знищили три роти російських окупантів та чотири склади боєприпасів на Донецькому напрямку.