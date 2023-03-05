ВСУ уничтожили три роты солдат и склады с боеприпасами

Вооруженные силы Украины

Украинские военные уничтожили три роты российских оккупантов и четыре склада боеприпасов на Донецком направлении за прошедшие сутки, 4 марта.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

ВСУ уничтожают оккупантов

В сообщении говорится, что за прошедшие сутки было зафиксировано 55 штурмовых действий на данном направлении, при этом ночью вражеские действия несколько снизились.

По словам Дмитрашковского, российские войска на данный момент активно работают на Марьинском и Авдеевском направлениях. Ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте происходит ротация, однако отвода войск нет.

Таким образом, украинские военные продолжают активные боевые действия против российских оккупантов на Донецком направлении, при этом сохраняется напряженность на других участках линии разграничения.

Напомним, расследование New York Times показало, что катастрофические потери оккупантов под Угледаром свидетельствуют о неспособности учитывать ошибки армией рф. Российские военные неспособны перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.

Также мы писали, что украинские военные нанесли 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. К тому же ВСУ сбили российский БпЛА.

Добавим, Вооруженные силы Украины из-за массированных атак российских оккупантов испытывают серьезную нехватку в пехотном оружии. В частности, минометы отдельных калибров и станковые автоматические гранатометы.