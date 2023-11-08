Верховная Рада продлила мобилизацию и военное положение

Верховная рада Украины. Фото: Wikipedia

Верховная Рада Украины поддержала продление действия военного положения и общей мобилизации. Это уже девятое голосование за военное положение с начала войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Продление военного положения и мобилизации

"Парламент поддержал законы (№10211 и 10212) об Указах продления действия военного положения и общей мобилизации", — написал он.

"За" проголосовали 329 и 322 депутата соответственно.

Военное положение и мобилизацию продлили с 16 ноября 2023 года на 90 дней — до 14 февраля 2024 года.

Известно, что это уже девятое голосование Парламента за военное положение с начала войны.

Скриншот сообщения Железняка

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении действия военного положения и общей мобилизации с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.

Впоследствии комитет ВР согласовал продление военного положения еще на 90 дней — до 14 февраля 2024 года. Также речь идет и о сроке проведения общей мобилизации военнообязанных.