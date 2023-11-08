Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан

Верховна Рада України. Фото: Wikipedia

Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Продовження воєнного стану та мобілізації

"Парламент підтримав закони (№10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", — написав він.

"За" проголосували 329 та 322 депутати відповідно.

Воєнний стан та мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.

Відомо, що це було вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

Згодом комітет ВР погодив продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. Також йдеться й про строк проведення загальної мобілізації військовозобов'язаних.