Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан
Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку війни.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Продовження воєнного стану та мобілізації
"Парламент підтримав закони (№10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", — написав він.
"За" проголосували 329 та 322 депутати відповідно.
Воєнний стан та мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.
Відомо, що це було вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.
Згодом комітет ВР погодив продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. Також йдеться й про строк проведення загальної мобілізації військовозобов'язаних.
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