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Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан

8 листопада 2023 12:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Верховна Рада продовжила мобілізацію та воєнний стан
Верховна Рада України. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це вже девʼяте голосування за воєнний стан з початку війни.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Парламент підтримав закони (№10211 та 10212) про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації", — написав він.

"За" проголосували 329 та 322 депутати відповідно. 

Воєнний стан та мобілізацію продовжили з 16 листопада 2023 року на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. 

Відомо, що це було вже девʼяте голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни.

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Скриншот допису Железняка

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради проєкти законів про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з 16 листопада 2023 року ще на 90 днів.

Згодом комітет ВР погодив продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року. Також йдеться й про строк проведення загальної мобілізації військовозобов'язаних.

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