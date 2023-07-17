Взрыв на Крымском мосту: фото и видео разрушений

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.

В сети обнародовали новые фото и видео разрушения на Крымском мосту.

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Сообщается, что один из пролетов разрушен, еще один поврежден.

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ

Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ 1 / 4

РосЗми отмечают, что в результате взрыва один из пролетов моста "полностью просел".

Также появилось видео разрушений.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.