Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрыв на Крымском мосту: появились новые фото и видео разрушений arrow

Взрыв на Крымском мосту: появились новые фото и видео разрушений

17 июля 2023 09:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взрыв на Крымском мосту: фото и видео разрушений
Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. В результате была повреждена одна из опор. Движение транспорта перекрыто.

В сети обнародовали новые фото и видео разрушения на Крымском мосту.

Читайте также:

Разрушение Крымского моста

Сообщается, что один из пролетов разрушен, еще один поврежден.

  • Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ
  • Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ
  • Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ
  • Последствия взрыва на Крымском мосту Фото: росСМИ
1 / 4

РосЗми отмечают, что в результате взрыва один из пролетов моста "полностью просел".

Также появилось видео разрушений.

Взрыв на Крымском мосту

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз