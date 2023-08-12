Взрывы возле Крымского моста: в МИД РФ снова угрожают Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

В российском министерстве иностранных дел уже прокомментировали взрывы возле Крымского моста. Там снова угрожают Украине.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

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Реакция МИД РФ

"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в частности, приводили к гибели мирных граждан", — говорится в сообщении.

В российском МИД заявили, что подобные диверсии дают международной общественности возможность якобы еще раз убедиться в "истинной сущности режима Киева".

"Таким варварским акциям не может быть оправдание, и они не останутся без ответа", — добавили в министерстве.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.

Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.

Добавим, во временно оккупированном Крыму россияне готовят флот к противодействию украинским надводным дронам. Они обустраивают оборонительные позиции как на суше, так и на воде.