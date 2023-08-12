Взрывы возле Крымского моста: в МИД РФ снова угрожают Украине
В российском министерстве иностранных дел уже прокомментировали взрывы возле Крымского моста. Там снова угрожают Украине.
Об этом говорится на сайте МИД РФ.
Реакция МИД РФ
"Решительно осуждаем эти террористические атаки. Крымский мост является объектом сугубо гражданской инфраструктуры, нападения на который недопустимы. Он подвергается таким атакам с осени прошлого года. Они, в частности, приводили к гибели мирных граждан", — говорится в сообщении.
В российском МИД заявили, что подобные диверсии дают международной общественности возможность якобы еще раз убедиться в "истинной сущности режима Киева".
"Таким варварским акциям не может быть оправдание, и они не останутся без ответа", — добавили в министерстве.
Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.
Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.
Добавим, во временно оккупированном Крыму россияне готовят флот к противодействию украинским надводным дронам. Они обустраивают оборонительные позиции как на суше, так и на воде.