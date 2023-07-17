Взрывы на Крымском мосту: эксперт прогнозирует новые "жесты доброй воли" от РФ

Крымский мост после взрывов. Фото: РосСМИ

После по меньшей мере двух взрывов на Крымском мосту в ночь с 16 на 17 июля прогнозов развития военных событий в Украине стало больше. Так, военный и общественный деятель Виктор Ягун заявил, что россияне будут вынуждены отступать из Херсона и Запорожья.

Об этом он сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

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Военный и общественный деятель Виктор Ягун считает, что в случае серьезных повреждений Крымского моста, россиянам будут вынуждены бежать с временно оккупированных территорий Херсона и Запорожья. Это связано с тем, что большинство провизии и оружия захватчикам в эти области поставляют через Крым.

"Сейчас обеспечение 30% всей группировки, которая находится в Украине, идет через Крым, из тех 30%, это 90% через мост идет. Обеспечить постоянное обеспечение группировки, которая находится в Крыму, а также южные группировки — Запорожской и Херсонской областей, помощью плавсредств невозможно", — сказал Ягун.

К тому же поскольку побережье под прицелом ВСУ, а мост в Чонгаре уничтожен — альтернативных путей для россиян нет. Это, по мнению эксперта, может привести к бегству врагов с оккупированных территорий.

"Если так случится, им (оккупантам – ред.) нужно проявлять "добрую волю" и по крайней мере выйти из оккупированных территорий Запорожской и Херсонской области. Это станет вопросом номер один для противника, и для них это будет очень серьезный удар и имиджевый, и стратегический", — объяснил Виктор Ягун.

Напомним, Медведев в истерике из-за подрыва Крымского моста угрожает убийством украинским лидерам и их семьям.

Также Путин дал несколько поручений по Крымскому мосту и населению полуострова. Детали в материале.

В то же время в СБУ рассказали, когда будут раскрыты детали операции на Крымском мосту.