Вибух на Кримському мосту: Медведєв істерично відреагував

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв істерично відреагував на підрив Кримського мосту. Він стверджує, що нібито терористів потрібно підривати, а також робити все це з їхніми будинками та родичами.

Свою реакцію Дмитро Медведєв оприлюднив на сторінці в Telegram.

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У своєму емоційному дописі він погрожує вбивством українським лідерам та їхнім сім'ям.

І додає, що підривати потрібно не лише самих терористів, але й їхні будинки та родичів.

"Тому треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне — знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких би щілинах ці комахи не ховалися", — додав Медведєв.

Допис Медведєва. Фото: скриншот

Вибух на кримському мосту

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали.