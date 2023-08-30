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Взрывы в Брянске: российское минобороны выступило с заявлением

30 августа 2023 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Брянске: российское минобороны выступило с заявлением
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вечером, 30 августа, в Брянске в России раздаются взрывы. Министерство обороны РФ в атаке на город традиционно обвиняет Украину.

Соответствующее заявление Минобороны РФ обнародовало в Telegram.

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Так, в российском ведомстве заверили, что "прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку" на территории России. Также отметили, что уничтожили БпЛА над Брянской областью и временно оккупированным Крымом.

"Очередными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", — говорится в сообщении.

"Над территорией Республики Крым дежурными средствами ПВО уничтожена украинская ракета", — добавили в Минобороны РФ.

"Хлопок" во временно оккупированной Феодосии. Фото: t.me/Crimeanwind
Источник: t.me/mod_russia

Напомним, что вечером, 29 августа, около 23:30 прозвучала серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове, что в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там загорелся пожар, больше, взрывы раздавались длительное время.

Также мы сообщали, что ночью, 30 августа, в Брянске в России произошел ряд взрывов. Минобороны РФ уверяет, что по беспилотникам отработало ПВО, однако взрывы в регионе продолжались долго.

Добавим, что РФ заявила о якобы сбитии двух беспилотников над Брянской областью и еще одного недалеко от Москвы.

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