Взрывы в Кривом Роге утром 11 сентября: что известно

Взрыв в небе. Фото иллюстративное: google

Утром, 11 сентября, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Это произошло после того, как в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Также о взрывах в городе сообщают и местные паблики.

Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Перед этим в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов.

Сообщения о БПЛА. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Добавим, сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области.

Также мы писали, что в эту ночь местные жители слышали сильные взрывы в Херсоне.