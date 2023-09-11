Взрывы в Кривом Роге утром 11 сентября: что известно

Взрывы в Кривом Роге: что известно
Утром, 11 сентября, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Это произошло после того, как в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
Взрывы в Кривом Роге
"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.
Также о взрывах в городе сообщают и местные паблики.
Перед этим в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов.
Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.
Добавим, сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области.
Также мы писали, что в эту ночь местные жители слышали сильные взрывы в Херсоне.