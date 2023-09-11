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Взрывы в Кривом Роге: что известно

11 сентября 2023 07:46
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Козюк Татьяна
редактор
Взрывы в Кривом Роге утром 11 сентября: что известно
Взрыв в небе. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 11 сентября, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Это произошло после того, как в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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Взрывы в Кривом Роге

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — написал Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Также о взрывах в городе сообщают и местные паблики.

Взрывы в Кривом Роге
Сообщения о взрывах. Фото: скриншот

Перед этим в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что к Кривому Рогу приближается группа ударных дронов.

Взрывы в Кривом Роге
Сообщения о БПЛА. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.

Добавим, сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области

Также мы писали, что в эту ночь местные жители слышали сильные взрывы в Херсоне.

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