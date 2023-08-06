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Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

6 августа 2023 04:38
обновлено: 04:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад
Дым в результате взрыва в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 6 августа, во Львовской области гремят взрывы. Предварительно работают силы ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:44. Прогремели взрывы во Львовской области. Вероятно, по вражеским ракетам отработала ПВО.

Обновлено 04:45. Пока в большинстве областей Украины отбой воздушной тревоги. Происходит доразведка воздушного пространства.


Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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