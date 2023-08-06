Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад
6 августа 2023 04:38
обновлено: 04:47
Дым в результате взрыва в городе. Фото: google.com
Ночью, 6 августа, во Львовской области гремят взрывы. Предварительно работают силы ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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