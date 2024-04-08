Взрывы в Запорожье из-за попадания в предприятие — есть погибшие мирные жители

Разрушенное в результате взрыва здание в Запорожье. Фото: Запорожская областная прокуратура

Армия России в понедельник, 8 апреля, нанесла ракетный удар по зданию городской инфраструктуры Запорожья. В результате обстрела среди гражданских есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Последствия ракетного удара по предприятию в Запорожской области. Источник: Запорожская областная прокуратура

Как установило расследование, удар произошел сегодня в 12:30. Ракета попала в одно из местных предприятий. В результате обстрела погибли трое гражданских лиц, также есть раненые, информация об общем количестве пострадавших в настоящее время уточняется.

Один из автомобилей, который оказался под завалами здания. Источник: Запорожская областная прокуратура

Прокуроры инициировали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, 7 апреля армия России обстреляла Пологовский район Запорожской области из РСЗО "Град". В результате артобстрела погибли три человека, еще трое получили ранения.

В тот же день враг дважды в день обстрелял Гуляйполе, в результате чего пострадала супружеская пара.