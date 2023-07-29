Взрывы в Запорожье: в результате обстрела есть погибшие

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/zaborzp

В результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Обстрелы Запорожья 29 июля

Как известно, во время воздушной тревоги в Запорожье 29 июля вражеская ракета попала по открытой местности. В результате удара погибли мужчина и женщина, еще одна женщина получила ранения.

Также известно, что взрывной волной выбиты окна в многоэтажках и повреждено здание образовательного учреждения и супермаркета.

На местах разворачивается палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и службы.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/zaborzp

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/zaborzp

Последствия обстрела Запорожья. Фото: t.me/zaborzp 1/3 _ 3

Напомним, вечером 28 июля российские войска нанесли удар по Днепру двумя ракетами "Искандер-М", повредив здание СБУ, несколько жилых домов и автомобилей. В результате пострадали девять человек, в том числе двое детей.

Зеленский подчеркнул, что страна-террорист Россия обязательно ответит за террор против мирных украинцев.