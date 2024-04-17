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Взрывы в Чернигове — в результате обстрела есть жертвы и раненые

17 апреля 2024 09:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Взрывы в Чернигове — в результате обстрела есть жертвы и раненые
Ракета в небе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты утром, 17 апреля, ударили ракетами по Чернигову. В результате атаки захватчиков есть жертвы и раненые.

Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и и.о. городского головы Александр Ломако в Telegram.

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"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", — рассказал Чаус.

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Пост Чауса. Фото: скриншот

По словам Ломако, захватчики ударили по объекту социальной инфраструктуры.

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Пост Ломако. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.

Также 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.

война
взрыв
Чернигов
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оккупанты

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