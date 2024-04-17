Взрывы в Чернигове — в результате обстрела есть жертвы и раненые
17 апреля 2024 09:37
Ракета в небе. Фото: росСМИ
Российские оккупанты утром, 17 апреля, ударили ракетами по Чернигову. В результате атаки захватчиков есть жертвы и раненые.
Об этом сообщили глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус и и.о. городского головы Александр Ломако в Telegram.
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"Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые", — рассказал Чаус.
По словам Ломако, захватчики ударили по объекту социальной инфраструктуры.
Напомним, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В результате атаки захватчиков пострадала 63-летняя женщина.
Также 16 апреля оккупанты нанесли авиационный удар по Херсонской области. В результате атаки пострадали 15 человек.
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