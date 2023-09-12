Взрывы в Херсоне сегодня, 12 сентября: сообщают о прилетах

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

В Херсоне сегодня ночью, 12 сентября, фиксируют мощные взрывы. Отмечается, что враг обстреливает город из временно оккупированного Левобережья. Воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают местные паблики.

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Взрывы в Херсоне сегодня, 12 сентября

Обновлено 01:17. В Херсоне слышны мощные взрывы.

Обновлено 01:18. По данным местных пабликов, оккупанты обстреливают город из временно оккупированного Левобережья. Также предварительно есть информация о прилетах.

Источник: t.me/hueviyherson

Обновлено 01:20. Сейчас карта воздушных тревог "белеет", как никогда. Традиционно воздушная тревога сохраняется в Никопольском районе Днепропетровщины, а также во временно оккупированных Луганской области и Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром, 11 сентября, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Это произошло после того, как в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что враг долго обстреливал с помощью беспилотников мирные области Украины. Вчера ночью, 11 сентября, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Там ПВО пыталось сбить цели РФ.

Добавим, что утром 11 сентября в некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.