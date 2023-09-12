Взрывы в Херсоне сегодня, 12 сентября: сообщают о прилетах

Взрывы в Херсоне: сообщают о прилетах
В Херсоне сегодня ночью, 12 сентября, фиксируют мощные взрывы. Отмечается, что враг обстреливает город из временно оккупированного Левобережья. Воздушная тревога в области не объявлена.
Об этом сообщают местные паблики.
Взрывы в Херсоне сегодня, 12 сентября
Обновлено 01:17. В Херсоне слышны мощные взрывы.
Обновлено 01:18. По данным местных пабликов, оккупанты обстреливают город из временно оккупированного Левобережья. Также предварительно есть информация о прилетах.
Обновлено 01:20. Сейчас карта воздушных тревог "белеет", как никогда. Традиционно воздушная тревога сохраняется в Никопольском районе Днепропетровщины, а также во временно оккупированных Луганской области и Крыму.
Напомним, что утром, 11 сентября, в Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы. Это произошло после того, как в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что враг долго обстреливал с помощью беспилотников мирные области Украины. Вчера ночью, 11 сентября, взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Там ПВО пыталось сбить цели РФ.
Добавим, что утром 11 сентября в некоторых областях Украины повторно объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.