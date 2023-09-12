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Вибухи в Херсоні: повідомляють про прильоти

12 вересня 2023 01:15
оновлено: 01:28
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні сьогодні, 12 вересня: повідомляють про прильоти
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Херсоні сьогодні вночі, 12 вересня, фіксують потужні вибухи. Зазначається, що ворог обстрілює місто з тимчасово окупованого Лівобережжя. Повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи в Херсоні сьогодні, 12 вересня

Оновлено 01:17. У Херсоні чути потужні вибухи.

Оновлено 01:18. За даними місцевих пабліків, окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого Лівобережжя. Також попередньо є інформацію про прильоти.

Вибухи в Херсоні
Джерело: t.me/hueviyherson

Оновлено 01:20. Зараз карта повітряних тривог "біліє", як ніколи. Традиційно повітряна тривога зберігається в Нікопольському районі Дніпропетровщини, а також тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 12 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вранці, 11 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Це сталося після того, як в деяких областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що ворог довго обстрілював за допомогою безпілотників мирні області України. Вчора вночі, 11 вересня, вибухи прозвучали в Кривому Розі Дніпропетровської області. Там ППО намагалося збити цілі РФ.

Додамо, що вранці, 11 вересня, у деяких областях Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетних обстрілів. 

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