Вибухи в Херсоні сьогодні, 12 вересня: повідомляють про прильоти

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

У Херсоні сьогодні вночі, 12 вересня, фіксують потужні вибухи. Зазначається, що ворог обстрілює місто з тимчасово окупованого Лівобережжя. Повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні сьогодні, 12 вересня

Оновлено 01:17. У Херсоні чути потужні вибухи.

Оновлено 01:18. За даними місцевих пабліків, окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого Лівобережжя. Також попередньо є інформацію про прильоти.

Джерело: t.me/hueviyherson

Оновлено 01:20. Зараз карта повітряних тривог "біліє", як ніколи. Традиційно повітряна тривога зберігається в Нікопольському районі Дніпропетровщини, а також тимчасово окупованих Луганській області та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вранці, 11 вересня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Це сталося після того, як в деяких областях України оголосили повітряну тривогу.

Також ми писали, що ворог довго обстрілював за допомогою безпілотників мирні області України. Вчора вночі, 11 вересня, вибухи прозвучали в Кривому Розі Дніпропетровської області. Там ППО намагалося збити цілі РФ.

Додамо, що вранці, 11 вересня, у деяких областях Україні повторно оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетних обстрілів.