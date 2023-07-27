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Взрывы в Хмельницкой области: вражеская атака на регион

27 июля 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Хмельницкой области ночью 27 июля: вражеская атака
Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 27 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы. Предварительно в регионе сработало ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области ночью 27 июля

Как сообщили в Хмельницкой областной военной администрации (ОВА), в регионе слышны звуки взрывов.

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" — говорится в объявлении.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Сообщалось о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Одной из целей ракетной атаки был район Староконстантинова Хмельницкой области. Здесь расположена авиабаза украинских войск.

Мы писали, что в сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.

Добавим, сын редактора Новости.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику .

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h .

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