Взрывы в Хмельницкой области ночью 27 июля: вражеская атака

Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: google.com

Ночью, 27 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы. Предварительно в регионе сработало ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Хмельницкой области ночью 27 июля

Как сообщили в Хмельницкой областной военной администрации (ОВА), в регионе слышны звуки взрывов.

"Работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" — говорится в объявлении.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Сообщалось о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Одной из целей ракетной атаки был район Староконстантинова Хмельницкой области. Здесь расположена авиабаза украинских войск.

Мы писали, что в сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.

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