Ракетна атака по Хмельниччині 26 липня: у Повітряних силах назвали ціль ворога

Ракета у небі. Фото: росЗМІ

Однією з цілей ракетної атаки, яку Росія здійснила увечері 26 липня, був район Старокостянтинова Хмельницької області. Тут розташована авіабаза українських військ.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, сьогодні окупанти запустили ракети по території України з Каспію.

"Вони спершу залетіли з південного сходу, далі прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, з Дніпра пішли на Кропивницький та Кіровоградщину, а далі рухалися в напрямку перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, а потім в напрямку Тернопільщини та Львівщини", — розповів він.

Після цього, як розповів Ігнат, у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів та зрештою були спрямовані у Хмельницьку область — в район Старокостянтинова.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Повідомлялося про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.

Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому.

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.