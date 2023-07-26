Ракетна атака по Хмельниччині 26 липня: у Повітряних силах назвали ціль ворога

Ракетна атака по Хмельниччині: у Повітряних силах назвали ціль ворога
Однією з цілей ракетної атаки, яку Росія здійснила увечері 26 липня, був район Старокостянтинова Хмельницької області. Тут розташована авіабаза українських військ.
Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.
Подробиці ракетної атаки
За словами Ігната, сьогодні окупанти запустили ракети по території України з Каспію.
"Вони спершу залетіли з південного сходу, далі прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, з Дніпра пішли на Кропивницький та Кіровоградщину, а далі рухалися в напрямку перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, а потім в напрямку Тернопільщини та Львівщини", — розповів він.
Після цього, як розповів Ігнат, у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів та зрештою були спрямовані у Хмельницьку область — в район Старокостянтинова.
Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Повідомлялося про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.
Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому.
Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.