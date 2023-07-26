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Ракетна атака по Хмельниччині: у Повітряних силах назвали ціль ворога

26 липня 2023 20:18
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ракетна атака по Хмельниччині 26 липня: у Повітряних силах назвали ціль ворога
Ракета у небі. Фото: росЗМІ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Однією з цілей ракетної атаки, яку Росія здійснила увечері 26 липня, був район Старокостянтинова Хмельницької області. Тут розташована авіабаза українських військ. 

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону. 

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Подробиці ракетної атаки

За словами Ігната, сьогодні окупанти запустили ракети по території України з Каспію. 

"Вони спершу залетіли з південного сходу, далі прямували на Харківщину, змінили курс до Дніпра, з Дніпра пішли на Кропивницький та Кіровоградщину, а далі рухалися в напрямку перехрестя Вінницької, Миколаївської та Одеської областей, а потім в напрямку Тернопільщини та Львівщини", — розповів він. 

Після цього, як розповів Ігнат, у Львівській області ракети розвернулися на 180 градусів та зрештою були спрямовані у Хмельницьку область — в район Старокостянтинова.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Повідомлялося про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. 

Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.

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