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Вибухи в Хмельницькій області: ворожа атака на регіон

27 липня 2023 03:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи в Хмельницькій області вночі 27 липня: ворожа атака
Наслідки ворожої атаки. Ілюстративне фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 27 липня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій області вночі 27 липня

Як повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації (ОВА), у регіоні чути звуки вибухів.

"Працює ППО! Залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких!" — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Повідомлялося про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. 

Однією з цілей ракетної атаки був район Старокостянтинова Хмельницької області. Тут розташована авіабаза українських військ. 

Ми писали, що за добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника. 

Також ми писали, що війська України активно діють у районі Бахмута. Ефективність дій військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрована при пересуванні в лісовій зоні, де противник намагався вплинути на артилерійський вплив.

Додамо, син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.

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