Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взрывы в Мелитополе не утихают вторую ночь подряд, — Федоров arrow

Взрывы в Мелитополе не утихают вторую ночь подряд, — Федоров

12 июня 2023 13:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Взрывы в Мелитополе не утихают вторую ночь подряд, — Федоров
Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска терроризируют местное население Мелитополя. В течение двух ночей подряд в городе не утихают взрывы.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Читайте также:

Взрывы в городе вторую ночь подряд

Мэр города сообщает, что на выходных российская военная полиция открыла огонь по военным из Осетии. Один военный погиб, другие два получили ранения.

В ночь на 12 июня взрывы продолжились. Громкие звуки слышали жители Юровки и Нового Мелитополя. Что-то сильно разразилось на западе города.

"Уточняем подробности, однако радует одно: иногда кафиры помогают ВСУ ликвидировать друг друга собственноручно. Поэтому и в этот раз надеемся на самоликвидацию русские", — написал Федоров.

"РФ боится собственной тени"

Мэр Мелитополя также сообщил, что в ночь на 11 июня российские оккупационные войска устроили очередной террор посреди жилых кварталов.

"После полуночи в городе были слышны автоматные очереди, загорелся автомобиль на микрорайоне возле захваченного и превращенного в рашистский штаб ТЦ "Палладиум"", — отметил Федоров.

В Мелитополе продолжаются ночные взрывы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе россияне выгнали предпринимателей с завода "Продмаш" и увозят все из Дворца творчества. Они желают сделать музей воинской славы.

Недавний инцидент , связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал возмущение в Мелитополе. Прибывший на вызов врач скорой помощи отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

Также в Мелитополе началась новая волна террора от российских кафиров. Российские военные не перестают похищать местное население.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

"Герои в тылу": на Новини.LIVE стартует спецпроект о тех, кто побеждает без оружия в руках

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас