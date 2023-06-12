Взрывы в Мелитополе не утихают вторую ночь подряд, — Федоров

Городской голова Мелитополя Иван Федоров. Фото: google.com

Российские оккупационные войска терроризируют местное население Мелитополя. В течение двух ночей подряд в городе не утихают взрывы.

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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Взрывы в городе вторую ночь подряд

Мэр города сообщает, что на выходных российская военная полиция открыла огонь по военным из Осетии. Один военный погиб, другие два получили ранения.

В ночь на 12 июня взрывы продолжились. Громкие звуки слышали жители Юровки и Нового Мелитополя. Что-то сильно разразилось на западе города.

"Уточняем подробности, однако радует одно: иногда кафиры помогают ВСУ ликвидировать друг друга собственноручно. Поэтому и в этот раз надеемся на самоликвидацию русские", — написал Федоров.

"РФ боится собственной тени"

Мэр Мелитополя также сообщил, что в ночь на 11 июня российские оккупационные войска устроили очередной террор посреди жилых кварталов.

"После полуночи в городе были слышны автоматные очереди, загорелся автомобиль на микрорайоне возле захваченного и превращенного в рашистский штаб ТЦ "Палладиум"", — отметил Федоров.

В Мелитополе продолжаются ночные взрывы. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе россияне выгнали предпринимателей с завода "Продмаш" и увозят все из Дворца творчества. Они желают сделать музей воинской славы.

Недавний инцидент , связанный с отказом в госпитализации ребенка, вызвал возмущение в Мелитополе. Прибывший на вызов врач скорой помощи отказался оказывать помощь ребенку из-за отсутствия у него гражданства России.

Также в Мелитополе началась новая волна террора от российских кафиров. Российские военные не перестают похищать местное население.