У Мелітополі окупанти хочуть побудувати музей військової слави в будівлі заводу

Російські окупанти на війні в Україні. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигнали підприємців із заводу "Продмаш" та вивозять все з Палацу творчості. Вони хочуть створити музей військової слави.

Про це повідомляє "Ріа-Мелітополь".

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Музей окупантів у будівлі заводу

За інформацією Telegram-каналу, активні будівельні роботи відбуваються в приміщенні колишнього заводу "Продмаш", який розташований на вулиці Горького.

Підприємців, які орендували цехи в будівлі заводу, російські загарбники вигнали. Окупанти демонтують обладнання.

"Цех сьогодні заставлений будівельним риштуванням і там ведуться оздоблювальні роботи. Який це має вигляд, мелітопольці показали в соціальних мережах", — йдеться у повідомленні.

Раніше представники окупаційної влади заявили, що хочуть побудувати музей військової слави. Ймовірно, його розмістять у будівлі заводу.

Нагадаємо, у суботу, 3 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Місцеві жителі повідомляли про щонайменше п'ять вибухів.

Також ми писали, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

Додамо, у Мелітополі розпочалась нова хвиля терору від російських окупантів. Російські військові не припиняють викрадати місцеве населення.