Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи в Мелітополі не вщухають другу ніч поспіль, — Федоров arrow

Вибухи в Мелітополі не вщухають другу ніч поспіль, — Федоров

12 червня 2023 13:51
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Вибухи в Мелітополі не вщухають другу ніч поспіль, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупаційні війська тероризують місцеве населення Мелітополя. Протягом другої ночі поспіль у місті не вщухають вибухи.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Читайте також:

Вибухи в місті другу ніч поспіль

Мер міста повідомляє, що на вихідних російська військова поліція відкрила вогонь по військовим з Осетії. Один військовий загинув, інші два зазнали поранення.

У ніч проти 12 червня вибухи продовжились. Гучні звуки чули жителі Юрівки та Нового Мелітополя. Щось сильно вибухнуло на заході міста.

"Уточнюємо подробиці, проте тішить одне: іноді окупанти допомагають ЗСУ ліквідувати один одного власноруч. Тож і цього разу сподіваємось на самоліквідацію русні", — написав Федоров.

"РФ боїться власної тіні"

Міський голова Мелітополя також повідомив, що в ніч проти 11 червня російські окупаційні війська влаштували черговий терор посеред житлових кварталів.

"Після опівночі у місті було чутно автоматні черги, загорілося авто на мікрорайоні біля захопленого і перетвореного на рашистський штаб ТЦ "Паладіум"", — зазначив Федоров.

У Мелітополі продовжуються нічні вибухи. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигнали підприємців із заводу "Продмаш" та вивозять все з Палацу творчості. Вони хочуть створити музей військової слави.

Додамо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

Також у Мелітополі розпочалась нова хвиля терору від російських окупантів. Російські військові не припиняють викрадати місцеве населення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

"Герої в тилу": на Новини.LIVE стартує спецпроєкт про тих, хто перемагає без зброї в руках

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB