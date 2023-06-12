Вибухи в Мелітополі не вщухають другу ніч поспіль, — Федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото: google.com

Російські окупаційні війська тероризують місцеве населення Мелітополя. Протягом другої ночі поспіль у місті не вщухають вибухи.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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Вибухи в місті другу ніч поспіль

Мер міста повідомляє, що на вихідних російська військова поліція відкрила вогонь по військовим з Осетії. Один військовий загинув, інші два зазнали поранення.

У ніч проти 12 червня вибухи продовжились. Гучні звуки чули жителі Юрівки та Нового Мелітополя. Щось сильно вибухнуло на заході міста.

"Уточнюємо подробиці, проте тішить одне: іноді окупанти допомагають ЗСУ ліквідувати один одного власноруч. Тож і цього разу сподіваємось на самоліквідацію русні", — написав Федоров.

"РФ боїться власної тіні"

Міський голова Мелітополя також повідомив, що в ніч проти 11 червня російські окупаційні війська влаштували черговий терор посеред житлових кварталів.

"Після опівночі у місті було чутно автоматні черги, загорілося авто на мікрорайоні біля захопленого і перетвореного на рашистський штаб ТЦ "Паладіум"", — зазначив Федоров.

У Мелітополі продовжуються нічні вибухи. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що в тимчасово окупованому Мелітополі росіяни вигнали підприємців із заводу "Продмаш" та вивозять все з Палацу творчості. Вони хочуть створити музей військової слави.

Додамо, що нещодавній інцидент, пов'язаний із відмовою у госпіталізації дитини, викликав обурення у Мелітополі. Лікар швидкої допомоги, який прибув на виклик, відмовився надавати допомогу дитині через відсутність у неї громадянства Росії.

Також у Мелітополі розпочалась нова хвиля терору від російських окупантів. Російські військові не припиняють викрадати місцеве населення.